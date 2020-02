ഇം​ഫാ​ൽ: ഐ ​ലീ​ഗ് ഫു​ട്ബോൾ പോരാട്ടത്തിൽ ഗോ​കു​ലം കേ​ര​ള എ​ഫ്സി​ക്ക് പരാജയം. നെ​റോ​ക എ​ഫ്സി​യാ​ണ് ര​ണ്ടി​നെ​തി​രേ മൂ​ന്ന് ഗോ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് നെ​റോ​ക ഗോകുലത്തെ വീഴ്ത്തിയത്. മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്‍റെ ര​ണ്ടാം മി​നി​റ്റി​ൽ പ്രി​തം സിം​ഗി​ലൂ​ടെ നെ​റോ​ക മു​ന്നി​ലെ​ത്തിയെങ്കിലും ഷി​ബി​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് (25), ന​ഥാ​നി​യേ​ൽ ഗാ​ർ​സ്യ (40) എ​ന്നി​വ​രുടെ ഗോളുകളിലൂടെ നെ​റോ​കയെ ഗോകുലം പിന്നിലാക്കിയിരുന്നു.

A vital 3⃣ points for relegation-battling 🤺 @NerocaFC , as they edge past @GokulamKeralaFC today 🤩

Three unfortunate goals conceded hand us a defeat against @NerocaFC in the ILeague encounter at Imphal #GKFC #ILeague #Malabarians pic.twitter.com/2qJPpcTAdJ

— Gokulam Kerala FC (@GokulamKeralaFC) February 21, 2020