ഐഎസ്എല്ലിൽ ഇന്ന് നാലാം സ്ഥാനത്തിനായുള്ള നിർണായക പോരാട്ടം : മുംബൈയും,ചെന്നൈയും ഏറ്റുമുട്ടും

മുംബൈ : ഐഎസ്എല്ലിൽ ഇന്ന് നിർണായക പോരാട്ടം. പ്ലേ ഓഫിനായുള്ള നാലാം സ്ഥാനത്തിനായി മുംബൈ എഫ് സിയും, മുൻ ചാമ്പ്യൻമാരായ ചെന്നൈയിൻ എഫ് സിയും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടും. രാത്രി 07:30തിന് മുംബൈ ഫുട്ബോൾ അരീന സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് ഇരുടീമുകളും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടുക.

With a big performance needed for their respective sides, which player will live up to his billing in #MCFCCFC ? 🤔 #HeroISL #LetsFootball pic.twitter.com/WTNvpFHfia

We're at the business end of the #HeroISL 2019-20 season, and tonight's victors will seal the last qualification spot! 👊

Who will pocket the 3⃣ points to cement their place in the semi-finals?#MCFCCFC #LetsFootball pic.twitter.com/Nra1B0a95U

— Indian Super League (@IndSuperLeague) February 21, 2020