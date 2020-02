അമ്മയുടെ വയറിൽ നിന്ന് പുറത്തുവന്ന ഉടൻ ഡോക്ടറെ കലിപ്പോടെ നോക്കുന്ന കുഞ്ഞ്; അമ്പരന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയ, ട്രോളുകളിൽ നിറഞ്ഞ് ഒരു ചിത്രം

അമ്മയുടെ വയറിൽ നിന്ന് പുറത്തുവന്ന ഉടൻ ഡോക്ടറെ കലിപ്പോടെ നോക്കുന്ന കുഞ്ഞിന്റെ ചിത്രം വൈറലാകുന്നു. ഫെബ്രുവരി 13ന് റിയോഡി ജനീറോയിൽ ജനിച്ച ഇസബെല്ല പേരേര ഡി ജീസസ് ആണ് ഇത്തരത്തിൽ ഡോക്ടറെ ദേഷ്യപ്പെട്ട് നോക്കുന്നത്. ഫോട്ടോഗ്രാഫർ റോഡ്രിഗോ കുന്ത്സ്മാൻ ആണ് ഈ ചിത്രം പകർത്തിയത്. ‘അവൾ കണ്ണുകൾ തുറന്നുപിടിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ കരഞ്ഞതേയില്ല. കരയൂ ഇസ എന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ടും ഒരു ഭാവഭേദവുമില്ല. കട്ടകലിപ്പിൽ ഡോക്ടറെ ദഹിപ്പിക്കുന്ന നോട്ടമായിരുന്നു അത്. ഒടുവിൽ പൊക്കിൾ കൊടി മുറിച്ചപ്പോൾ മാത്രമാണ് ഇസ കരഞ്ഞത്’ എന്നാണ് ഒരു മാസികയ്ക്ക് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. നിരവധി പേരാണ് ഈ ചിത്രം ട്വീറ്റ് ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്‌. എന്നെ തിരിച്ചുവെക്ക് എന്ന് കുഞ്ഞ് പറയുന്നതായും, പുറത്തുവരാൻ ഞാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല രസകരമായ അടിക്കുറിപ്പുകളാണ് ഈ ചിത്രത്തിന് ലഭിക്കുന്നത്.

When you’re just born and parents say “mera beta to doctor banega” pic.twitter.com/Du3eB8QsMD

Me to my parents because I never asked to be born https://t.co/C7KbH5aZIS

— avant-garde bitch (@ysasabel) February 20, 2020