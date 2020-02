സംസ്ഥാനത്ത് ഈ മരുന്നുകള്‍ നിരോധിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ചില മരുന്നുകള്‍ക്ക് നിയന്ത്രണം ഏര്‍പ്പെടുത്തി സംസ്ഥാന ഡ്രഗ്‌സ് കണ്‍ട്രോള്‍ വകുപ്പ്. ഡ്രഗ്സ് ടെസ്റ്റിംഗ് ലബോറട്ടറിയിലെയും എറണാകുളം റീജിയണല്‍ ഡ്രഗ്സ് ടെസ്റ്റിംഗ് ലബോറട്ടറിയിലെയും പരിശോധനയില്‍ ഗുണനിലവാരമില്ലാത്തതെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് താഴെപ്പറയുന്ന ബാച്ച് മരുന്നുകളുടെ വില്‍പ്പനയും വിതരണവും സംസ്ഥാനത്ത് നിരോധിച്ചതായി ഡ്രഗ്സ് കണ്‍ട്രോള്‍ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. ഈ ബാച്ചുകളുടെ സ്റ്റോക്ക് കൈവശമുളളവര്‍ അവയെല്ലാം വിതരണം ചെയ്തവര്‍ക്ക് തിരികെ അയച്ച് പൂര്‍ണ വിശദാംശങ്ങള്‍ അതത് ജില്ലയിലെ ഡ്രഗ്സ് കണ്‍ട്രോള്‍ ഓഫീസിലേക്ക് അറിയിക്കണം.

മരുന്നിന്റെ പേര്, ഉത്പാദകര്‍, ബാച്ച് നം, കാലാവധി എന്നിവ ക്രമത്തില്‍:

ORCIRAB – 20 (Rabeprazole Sodium Tabs) : Salus Pharmaceuticals, 480/211, Harraipur P.O, Gurumajra Tehsil Nalagarh Baddi, Solan (H.P) -173 205, SPT-1 90546C, November 2020, Paracetamol IP 500mg : Nestor Pharmaceuticals Limited, II Western Extension Area, Faridabad-1 21001, PTTU-179, August 2020, Methotrexate Tablets IP 2.5mg : Cadila Healthcare Ltd, Vil Swaraj Majra, Baddi, Dist. Solan, HP: at Village Nandpur, Tehsil Baddi, Dist. Solan- 173205, BVV 11 30, January 2022, Indomethacin Capsules IP 25mg : Kerala State Drugs and Pharmaceuticals Ltd, Alappuzha, A8 9005, August 2021, Valsaritan Tablets IP (Valsacot 80) : Mascot Health Series Pvt. Ltd, Plot No. 79-80, Sec.6A, IIE, SIDCUL, Haridwar-249403, Uttarakhand, MT 191380, July 2021, ESSHYP Telmisartan Tab 40mg : Medzone Pharmaceuticals Pvt.

Ltd., N0.6, PIPDIC Main Road, Thirubhuvanai, Puducherry- 605107, CTET-1903, October 2021, ESCO-S (Diclofenac Potassium and Serratiopeptidase Tablets : Middle Mist Pharmaceuticals Pvt. Ltd, 1/230, Leelavathy Nagar, Kundrathur Main, Chikkarayapuram, Chennai-69, MHEIT 901, February 2021, ZYZAAR-50 Losartan Potassium Tablets IP 50mg: Zyma Healthcare, No.129 & 130, SIDCO Industrial Estate, Thirumazhisai, Chennai- 600124, , ZZF-1802, August 2021, Kasthuri Kalpamritham : Agasthya Pharmaceuticals, Siddha Marma Chikilsalayam, Thonakkal P.O., Mangalapuram, 480, October 2020, Exitox Tablets : Apoorva Vaidya, III/445, Valyaparambil, Chingavanam, Kottayam, 169ET, June 2022, Metformin Hydrochloride Tablets IP 500mg: Bengal Chemicals & Pharmaceuticals Ltd, 84/23, Factory Area, Fazalganj, Kanpur-208012, 821700171, February 2021, METOFIC -50 (Metoprolol Tartrate Tablets IP 50mg) : Innova Cap Tab, 81-B, EPIP, Phase-1, Jharmajri, Baddi, H.P, A868003, October 2020, Ferrous Sulphate Tablets IP 200mg : Medpol Pharmaceutical India Pvt. Ltd, 1199/3, Bhud, Baddi, Dist. Solan, TFS-009, August 2020, Dilcontin XL 90 Tablets : Modi-Mundi Pharma Pvt. Ltd, Modipuram, Uttar Praesh-250110, 9173, April 2021, Losartan Potassium Tablets IP 25mg : Vivek Pharmachem (India) Ltd, EPIP, Bari-Brahmana, Jammu- 181 133, LPTJ18002, April 2020, Vaxmic-D : Digital Vision 176, Mauza Ogli, Sirmour (HP), DVT199143B, August 2021, Cupride -M2 Forte : Bajaj Formulation, Roorkee, Haridwar, T19E360A, April 2021, Astet-20 : Tanmed Pharma (P) Ltd, Chennai, TTOT-383, Ma