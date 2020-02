ന്യൂഡല്‍ഹി: ചാനല്‍ചര്‍ച്ചയ്ക്ക് വിളിച്ച അര്‍ണബ് ഗോസ്വാമിക്ക് ചുട്ടമറുപടിയും കൂട്ടത്തില്‍ ഉപദേശവും നല്‍കി ബ്രിട്ടീഷ് മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകന്‍ ആതിഷ് തസീര്‍. റിപ്പബ്ലിക് ടിവിയിലേയ്ക്കുള്ള ക്ഷണം നിരസിക്കുകയും അര്‍ണാബ് ഗോസ്വാമിയോട് ഇനിയെങ്കിലും നല്ല മനുഷ്യനാകൂ എന്നും അദേഹം പറഞ്ഞു.

‘ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് വ്യാജവാര്‍ത്തകള്‍ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന പാശ്ചാത്യമാധ്യമങ്ങള്‍’ എന്ന വിഷയത്തിലാണ് ബ്രിട്ടീഷ് മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകന്‍ ആതിഷ് തസീറിനെ ചര്‍ച്ചയ്ക്ക് വിളിച്ചിരുന്നത്. എന്നാല്‍ ‘നിങ്ങളുടെ ക്ഷണത്തിന് നന്ദി. പക്ഷെ ഞാന്‍ ചാനല്‍ ചര്‍ച്ചകളില്‍ പങ്കെടുക്കാറില്ല, പ്രത്യേകിച്ച് ഇത്രയും പരിഹാസ്യമായ ഒരു വിഷയത്തില്‍. വ്യാജവാര്‍ത്തകള്‍ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതില്‍ റിപ്പബ്ലിക് ടിവിയെ വെല്ലാന്‍ ആരുമില്ലെന്ന് നിങ്ങള്‍ക്ക് അറിയുമായിരിക്കുമല്ലോ. അര്‍ണബ് ഗോസ്വാമിയോട് എന്റെ അന്വേഷണം പറയണം. ഒപ്പം അര്‍ണബിനോട് നല്ല മനുഷ്യനാകാന്‍ ശ്രമിക്കണമെന്ന് ഞാന്‍ പറഞ്ഞെന്നും പറയണം. വിരോധാഭാസമൊന്നുമില്ല പാശ്ചാത്യമാധ്യമങ്ങള്‍ ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് വ്യാജവാര്‍ത്തകള്‍ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന വിഷയത്തില്‍ റിപ്പബ്ലിക് ടിവി നടത്തുന്ന ചര്‍ച്ച എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാനാകുന്നേ ഇല്ല’ എന്നാണ് ആതിഷ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്.

വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെയാണ് ചാനല്‍ചര്‍ച്ചയ്ക്ക് ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള മെയില്‍ വന്നത്. എന്നാല്‍ ഉടന്‍ തന്നെ അദേഹം ചുട്ടമറുപടി തിരികെ നല്‍കുകയായിരുന്നു.

The surreal exchanges that one’s mornings are made of: @republic — of all places! — was in touch without irony about a panel discussion on the Western media peddling fake news about India. The mind boggles…🤯 pic.twitter.com/PSfPWKXR6h

