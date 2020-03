ഞാൻ ദൈവത്തെ കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ അങ്ങയെ ദൈവത്തെപോലെ ആദരിക്കുന്നു; പൊതു വേദിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയെ പുകഴ്ത്തി ഒരു യുവതി; കണ്ണ് നിറഞ്ഞ് മോദി

പൊതു വേദിയിൽ കണ്ണ് നിറഞ്ഞ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. പൊതുവേദിയിൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിച്ച ഒരു സ്ത്രീ അദ്ദേഹത്തെയും അദ്ദേഹത്തിന്റ ഗവൺമെന്റ് പദ്ധതികളെയും വാനോളം പുകഴ്ത്തിയതാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയെ വികാരാധീനനാക്കിയത്. ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി ഭാരതീയ ജനൗഷധി പരിയോജന പരിപാടിയിലായിരുന്നു സംഭവം. “ഞാൻ ദൈവത്തെ കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ അങ്ങയെ ദൈവത്തെപോലെ ഞാൻ ആദരിക്കുന്നു.” എന്നായിരുന്നു ദീപ ഷാ എന്ന സ്ത്രീ പറഞ്ഞത്. ഇത് കേട്ടതും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ കണ്ണുകൾ ഒരു നിമിഷത്തേക്ക് നിറ‌ഞ്ഞ് അദ്ദേഹം ഒന്നും മിണ്ടാനാകാതെ നിൽക്കുകയായിരുന്നു.

#WATCH Prime Minister Narendra Modi gets emotional after Pradhan Mantri Bhartiya Janaushadi Pariyojana beneficiary Deepa Shah breaks down during interaction with PM. pic.twitter.com/Ihs2kRvkaI

— ANI (@ANI) March 7, 2020