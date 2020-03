വുഹാൻ : ചൈനയുടെ കൊറോണ രോഗമുക്തിയുടെ പ്രതീകമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ചൈനയിലെ പീപ്പിള്‍സ് ഡെയ്‌ലി പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രം.. താല്‍ക്കാലിക ആശുപത്രിയില്‍ നിന്നും അവസാനത്തെ രോഗിയും രോഗമുക്തി നേടി മടങ്ങിയതോടെ ഒഴിഞ്ഞ കട്ടിലില്‍ സുരക്ഷാ വസ്ത്രം ധരിച്ച് കിടക്കുന്ന ഡോ. ജിയാങ് വെന്യാങ്ങിന്റെ ചിത്രമാണ് പീപ്പിള്‍സ് ഡെയ്‌ലി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്..

#Photo_of_the_day: The last night at #Wuhan's last makeshift hospital, Doctor Jiang Wenyang is lying on the empty bed, exhausted and relieved. Tomorrow this one last makeshift hospital will be closed for good. (Photo by Lai Xinlin) pic.twitter.com/p7jB1BcXvZ

— People's Daily, China (@PDChina) March 11, 2020