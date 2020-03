ദുബായ്: കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസത്തിനിടെ പാക്കിസ്ഥാനില്‍ കൊറോണ വൈറസ് കേസുകളുടെ എണ്ണത്തില്‍ വന്‍ വര്‍ധനവാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അഞ്ച് പേര്‍ക്ക് കൂടി രോഗം ബാധിച്ചു. ശനിയാഴ്ച 34 ആയിരുന്നതില്‍ നിന്ന് ഞായറാഴ്ച 52 ആയി ഉയര്‍ന്നു. ഒരു ദിവസം പാകിസ്ഥാനില്‍ ഏറ്റവുമധികം കേസുകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട കേസാണിത്. രാജ്യത്തെ മൊത്തം ബാധിച്ചവരില്‍ 34 എണ്ണം സിന്ധില്‍ നിന്നുള്ളതാണ്

സിന്ധ് പ്രവിശ്യയിലെ സുക്കൂരില്‍ നിന്നുള്ള 13 ഓളം പേര്‍ ഇറാനില്‍ നിന്ന് മടങ്ങിയെത്തിയ ശേഷം കൊറോണ വൈറസ് ടെസ്റ്റ് നടത്തിയതായി സിന്ധ് സര്‍ക്കാര്‍ വക്താവ് ബാരിസ്റ്റര്‍ മുര്‍താസ വഹാബ് പറഞ്ഞു. ”ഈ ആളുകളെ അതിര്‍ത്തിയില്‍ കപ്പലില്‍ നിര്‍ത്തിയിരിക്കുകയാണെന്ന്” അദ്ദേഹം ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

Together we can, and together we will defeat Corona Virus; let’s join hands to safeguard ourselves and our loved one 🇵🇰#CoronaFreePakistan pic.twitter.com/7FX7gwKOGq

