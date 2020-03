പാരീസ് : ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പണ്‍ ടെന്നീസ് ടൂര്‍ണമെന്റ് മാറ്റിവെച്ചു. കൊവിഡ് 19 വൈറസിനെ തുടർന്ന് മെയ് 24 മുതല്‍ ആരംഭിക്കേണ്ടിയിരുന്ന ടൂര്‍ണമെന്റ് സെപ്റ്റംബറിലേക്ക് മാറ്റിവെക്കുകയായിരുന്നു. സെപ്റ്റംബര്‍ 24 മുതല്‍ ഒക്ടോബര്‍ നാലുവരെയാകും പുതിയ മത്സര തിയതി. കൊവിഡ‍് 19 ആശങ്കയെത്തുടര്‍ന്ന് മാറ്റിവെക്കുന്ന ആദ്യ ഗ്രാന്‍സ്ലാം ടെന്നീസ് ടൂര്‍ണമെന്റാണിത്.

⚠️The Roland-Garros tournament will be played from 20th September to 4th October 2020.#RolandGarros pic.twitter.com/eZhnSfAiQA

— Roland-Garros (@rolandgarros) March 17, 2020