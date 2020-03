മുംബൈ : കൊവിഡ് -19 മഹാമാരി പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള നടപടിയുടെ ഭാഗമായി കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ 21 ദിവസത്തെ അടച്ചുപൂട്ടല്‍ പ്രഖ്യാപിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ രാജ്യത്തെ ഏവർക്കും പ്രതീക്ഷയുടെ വാക്കുകൾ പങ്കുവെച്ച് ഗായിക ആശാ ഭോസ്‌ലെ. ഈ പകർച്ചവ്യാധി എത്രത്തോളം ഭീകരമാണെങ്കിലും നാം അതിനെ മറികടക്കും. അധികാരികളിൽ നിന്നു ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന നിർദേശങ്ങൾ മാനിച്ച് വീട്ടിൽ തുടരുക.

I’ve lived thru many epidemics including plague, smallpox, TB, polio etc & several wars including world war 2 & though this pandemic is bad, we shall overcome it. Stay home as ordered & we shall be fine @PMOIndia

