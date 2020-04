കോവിഡ് 19 ; ആറുമാസത്തെ പ്രസവാവധി വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് കൈക്കുഞ്ഞുമായി ജോലിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ച് യുവ ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥ

കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ തന്റെ ആറുമാസത്തെ പ്രസവാവധി ഉപേക്ഷിച്ച് കൈക്കുഞ്ഞുമായി ജോലിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ച് യുവ ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥ. 2013 ഐഎഎസ് ബാച്ചിലെ അംഗവും ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ഗ്രേറ്റര്‍ വിശാഖപട്ടണം മുനിസിപ്പല്‍ കോര്‍പറേഷനിലെ കമ്മീഷണറുമായ ശ്രിജന ഗുമല്ലയാണ് ഒരു മാസം പ്രായമായ കുഞ്ഞുമായി ജോലിയിലേക്ക് മടങ്ങി എത്തിയത്.

ടവ്വലില്‍ പൊതിഞ്ഞ കുഞ്ഞുമായി അമ്മ ഓഫീസിലിരിക്കുന്ന് പണിയെടുക്കുന്നതിന്റെ ചിത്രങ്ങള്‍ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലായിരിക്കുകയാണ്. ചിഗുരു പ്രശാന്ത് കുമാര്‍ എന്നൊരാളാണ് ചിത്രം ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്. കൊറോണക്കെതിരെ പോരാടുന്നവര്‍ക്ക് പ്രചോദനമേകുന്നതാണ് യുവ ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥയുടെ നടപടിയെന്നാണ് യുവാവ് ട്വറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

An extraordinary feather of @IASassociation. 2013 batch IAS Mrs @GummallaSrijana Commissioner @GVMC_OFFICIAL refused to take 06 months maternal leave and joined back her office with one month old baby in lap. Truly inspiring to all #CoronaWarriors #COVID__19 pic.twitter.com/mzbPsUyTco

— Chiguru Prashanth Kumar (@prashantchiguru) April 11, 2020