ലോക്ക്ഡൗണ്‍ ; പുറത്തിറങ്ങിയത് ചോദ്യം ചെയ്തതിന് ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന പൊലീസുകാരന്റെ കൈവെട്ടി ; വീഡിയോ

പട്യാല: പഞ്ചാബിലെ പട്യാലയില്‍ ലോക്ക് ഡൗണ്‍ ലംഘിച്ച് പുറത്തിറങ്ങിയത് ചോദ്യം ചെയ്തതിന് ഡ്യൂട്ടിക്കിടെ പൊലീസിന് നേരെ ആക്രമണം. കര്‍ഫ്യൂ പാസ് കാണിക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടതിനാണ് ഒരു സംഘം ആളുകള്‍ പൊലീസിനെ ആക്രമിച്ചത്. ഇതില്‍ ഒരു പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കൈക്ക് വെട്ടേറ്റു. മൂന്നു പൊലീസുകാര്‍ക്ക് ആക്രമണത്തില്‍ പരിക്കേല്‍ക്കുകയും ചെയ്തു.

പട്യാലയിലെ സനൗര്‍ പച്ചക്കറി ചന്തയില്‍ വച്ചാണ് ആക്രമണമുണ്ടായത്. ലോക്ക് ഡൗണ്‍ ലംഘിച്ചത് ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോഴാണ് ആക്രമണമുണ്ടായതെന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. വണ്ടിയില്‍ വന്നയാള്‍ ബാരിക്കേഡുകള്‍ തകര്‍ക്കുകയും തുടര്‍ന്ന് പൊലീസിനെ അക്രമിക്കുകയുമായിരുന്നു. ഹര്‍ജീത് സിംഗ് എന്ന പൊലീസ് ഓഫീസറുടെ കയ്യിനാണ് വെട്ടേറ്റത്. ഇയാളെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

Barbaric. The moment few sick beasts attacked Punjab Police in Patiala and cut off left hand of an ASI Harjeet Singh after breaking Police barricades in lockdown. Attackers fled from the spot and are hiding in Gurudwara. Efforts are on to arrest. This is ATTEMPT TO MURDER 4 cops. pic.twitter.com/Wtt6QfnBD0

— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) April 12, 2020