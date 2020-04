എല്ലാവരും വീടിനുള്ളിലായപ്പോള്‍ ഇവര്‍ ആഘോഷിക്കുന്നു ; സ്വിമ്മിങ് പൂളില്‍ നീന്തി കളിച്ച് വാനരപ്പട

മുംബൈ: ലോക്ഡൗണിനെ തുടര്‍ന്ന് ജനങ്ങള്‍ പുറത്തിറങ്ങാതെ വീടിനുള്ളില്‍ തന്നെ ഇരിപ്പുറപ്പിച്ചതോടെ ജനവാസ ഇടങ്ങള്‍ പലതും ഇപ്പോള്‍ പക്ഷിമൃഗാദികള്‍ കയ്യടക്കിയിരിക്കുകയാണ്. റോഡുകളിലും മറ്റും ഇവര്‍ സഞ്ചരിക്കുന്ന വീഡിയകള്‍ ഇതിനകം തന്നെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ തരംഗമായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോള്‍ ഇതാ മുംബൈ ബൊറിവാലി മേഖലയില്‍ ഒരു ഫ്ളാറ്റ് സമുച്ചയത്തിനു മുന്നിലെ സ്വിമ്മിങ് പൂളില്‍ നീന്തിത്തുടിക്കുന്ന വാനരപ്പടയാണ് സമുഹ മാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലാകുന്നത്.

ജനങ്ങള്‍ ഫ്ളാറ്റുകളില്‍ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാതെ വന്നതോടെ വാനരന്മാര്‍ നീന്തല്‍കുളം കയ്യടക്കി. ഫ്ളാറ്റുകളുടെ ബാല്‍ക്കണിയില്‍ കയറി നിന്ന് കുരങ്ങന്മാര്‍ നീന്തല്‍ കുളത്തിലേക്ക് ചാടുന്നതും നീന്തികളിക്കുന്നതും എല്ലാം വീഡിയോയില്‍ കാണാം. നടന്‍ ടിസ്‌ക ചോപ്രയാണ് കുരങ്ങന്മാരുടെ ഈ രസകരമായ വീഡിയോ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളില്‍ ആദ്യം പങ്കുവച്ചത്.

This is priceless!!! Don’t know where or when , but nonetheles ,this is pure monkey fun! ♥️♥️♥️😂 pic.twitter.com/RKda8OmwvO

— Raveena Tandon (@TandonRaveena) April 11, 2020