ഭോപ്പാല്‍: കോവിഡ് ഭീതിക്കിടെ നിയന്ത്രണങ്ങളെല്ലാം കാറ്റില്‍പറത്തി സന്ന്യാസിയെ വരവേല്‍ക്കാന്‍ എത്തിയത് വന്‍ജനക്കൂട്ടം. ചൊവ്വാഴ്ച സാഗര്‍ ജില്ലയിലാണ് സംഭവം. സാഗര്‍ ജില്ലയിലെ ബാന്ദ പട്ടണത്തിലാണ് പ്രമന്‍സഗര്‍ എന്ന സന്ന്യാസിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിവാരങ്ങള്‍ക്കും ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളെത്തി സ്വീകരണം നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം സംഘാടകര്‍ക്കെതിരെ അന്വേഷിച്ച് നടപടിയെടുക്കാന്‍ നിര്‍ദേശം നല്‍കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് സാഗര്‍ അഡീഷണല്‍ എസ്.പി. പ്രവീണ്‍ ഭൂരിയ പറഞ്ഞു.

Read also: രമേശ് ചെന്നിത്തല ചെയ്ത ടെലിഫോണ്‍ കോളുകളെ മോശമായി ചിത്രീകരിച്ചതിൽ വിഷമമുണ്ട്: സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ നിരന്തരം അപമാനിക്കുന്നതായി ഉസ്മാന്‍

massive crowd gathered in Sagar district on Tuesday, in blatant violation of #SocialDistancing protocols, to celebrate the arrival of a Jain monk.#20lakhcrore @ndtvindia @ndtv #modispeech #Covid_19 pic.twitter.com/PfVbCz578s

— Anurag Dwary (@Anurag_Dwary) May 13, 2020