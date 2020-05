ഇസ്ലാമാബാദ്: പാക്കിസ്ഥാനില്‍ പ്രായപൂര്‍ത്തിയാകാത്ത ഹിന്ദു പെണ്‍കുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയി ഇസ്ലാം മതത്തിലേയ്ക്ക് മാറ്റിയതിന് പിന്നില്‍ പാക് പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാന്‍ ഖാന്റെ അനുയായിയായ മുസ്ലീം പുരോഹിതനെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്. പതിമൂന്ന് വയസ്സുകാരിയായ കവിതാ കുമാരി എന്ന പെണ്‍കുട്ടിയെയാണ് ഹിന്ദുക്കള്‍ക്കെതിരായ അതിക്രമങ്ങള്‍ക്ക് കുപ്രസിദ്ധി നേടിയ മിയാന്‍ മിതൂവെന്ന പുരോഹിതന്‍ ഇസ്ലാമിലേക്ക് മതം മാറ്റിയിരിക്കുന്നത്. മിയാന്‍ പെണ്‍കുട്ടിയെ മതം മാറ്റുന്നതിന്റെ വീഡിയോ പാക് മനുഷ്യാവകാശ പ്രവര്‍ത്തകനായ റാഹത്ത് ഓസ്റ്റിന്‍ ട്വിറ്ററില്‍ പങ്കു വെച്ചിരുന്നു.

എന്നാല്‍ പിന്നീട് പാക് ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുമുണ്ടായ ഇടപെടലിനെ തുടര്‍ന്ന് വീഡിയോ നീക്കം ചെയ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു.ന്യൂനപക്ഷങ്ങള്‍ക്കെതിരായ ദുരവസ്ഥകള്‍ തുടര്‍ക്കഥായാകുന്നതിനിടെയാണ് പാക്കിസ്ഥാനിലെ സിന്ധ് പ്രവിശ്യയിലെ പുതിയ സംഭവം.ഹോളി ആഘോഷങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ രവീണ, റീന എന്നീ പ്രായപൂര്‍ത്തിയാകാത്ത ഹിന്ദു പെണ്‍കുട്ടികളെയും മിയാനും സംഘവും തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയി മതം മാറ്റിയിരുന്നു.

Kavita Kumari a Hindu girl is abducted & forced converted to Islam by Mian Mithu in Barjhundi,Ghotki, Sindh-Pakistan.

Mian Mithu is involved in 1000s of forced conversions. Famous for private Army & HARAMs having dozens of sex slaves to please his guests.

Courtesy:Pehanji Akhbar pic.twitter.com/Q4iakxcBtY

— Rahat Austin (@johnaustin47) May 11, 2020