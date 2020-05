വന്ദേ ഭാരത്‌ മിഷന്‍ : ഒമാനില്‍ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് കൂടുതല്‍ വിമാനങ്ങള്‍ അനുവദിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം • ഓപ്പറേഷന്‍ വന്ദേ ഭാരതിന്റെ ഭാഗമായി ഒമാനില്‍ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് കൂടുതല്‍ അനുവദിച്ചു. നിലവില്‍ പ്രഖ്യാപിച്ച സര്‍വീസുകള്‍ക്ക് പുറമേ മൂന്ന് സര്‍വീസുകള്‍ കൂടിയാണ് അനുവദിച്ചത്. മസ്ക്കറ്റ് – കണ്ണൂര്‍, മസ്ക്കറ്റ് – കോഴിക്കോട്, മസ്ക്കറ്റ് – തിരുവനന്തപുരം എന്നിവയാണ് പുതുതായി അനുവദിച്ച സര്‍വീസുകള്‍.

Smooth start to Phase 2 of #VandeBharatMission from Oman. Here is a snapshot of flights scheduled in next few days. pic.twitter.com/GPg27TJPk4

— India in Oman (Embassy of India, Muscat) (@Indemb_Muscat) May 17, 2020