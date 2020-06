ന്യൂഡല്‍ഹി • കൊറോണ വൈറസ് കേസുകള്‍ ഉത്തര്‍പ്രദേശ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന രീതിയെ പ്രശംസിച്ച് പാക്കിസ്ഥാന്‍ ദിനപത്രമായ ‘ഡോണി’ന്റെ എഡിറ്റര്‍ ഫഹദ് ഹുസൈൻ. കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപിക്കുന്നത് തടയാൻ ഉത്തർപ്രദേശ് കർശന നടപടികളാണ് സ്വീകരിക്കുന്നതെന്നും മുതര്‍ന്ന പാകിസ്ഥാൻ പത്രപ്രവർത്തകൻ പറഞ്ഞു.

കൊറോണ വൈറസ് മരണ നിരക്ക് പാകിസ്ഥാനുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനത്തെ മരണ നിരക്ക് പാകിസ്ഥാനേക്കാൾ കുറവാണെന്ന് പാകിസ്ഥാൻ മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ പറഞ്ഞു.

യു.പി കര്‍ശനമായ ലോക്ക്ഡൗണ്‍ ആണ് നടപ്പാക്കിയതെന്നും ഫഹദ് ഹുസൈൻ വിലയിരുത്തുന്നു.

“ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമായ യു.പിയിൽ മരണനിരക്ക് പാകിസ്ഥാനേക്കാൾ കുറവാണ്, അതേസമയം യുവജനസംഖ്യയും ഉയർന്ന ജിഡിപി / ആളോഹരി ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ ഉയര്‍ന്ന നിരക്കാണുള്ളത്. ശരിയായ പാഠങ്ങൾ പഠിക്കാന്‍, യു.പി എന്ത് ശരിയാണ് ചെയ്തതെന്നും മഹാരാഷ്ട്ര എന്ത് തെറ്റാണ് ചെയ്തതെന്നും നാം അറിയണം”- ഫഹദ് ഹുസൈന്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

ഉത്തർപ്രദേശിൽ പകർച്ചവ്യാധിയെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്തുവെന്ന് കാണിക്കാന്‍ പാകിസ്ഥാനിലെയും ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെയും മരണനിരക്കുയ്ക്ല്‍ താരതമ്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്രാഫും ഹുസൈന്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

ഗ്രാഫ് അനുസരിച്ച് പാകിസ്ഥാനിലെ ജനസംഖ്യ 208 ദശലക്ഷവും ഉത്തർപ്രദേശിൽ 225 ദശലക്ഷവുമാണ്. കൊറോണ വൈറസ് മൂലം പാകിസ്ഥാന്റെ മരണസംഖ്യ യു.പിയേക്കാൾ വളരെ ഉയർന്നതാണെന്ന് ഹുസൈൻ ട്വീറ്റ് ചെയ്ത ഗ്രാഫ് പറയുന്നു.

“ഈ ഗ്രാഫ് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം നോക്കൂ. ഇത് പാകിസ്ഥാന്റെയും ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമായ യു.പിയുടെയും മരണനിരക്കിനെ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നു. രണ്ടിനും ഏകദേശം ഒരേ ജനസംഖ്യയും സാക്ഷരതയും ഉണ്ട്. പാകിസ്ഥാന് സാന്ദ്രത / കിലോമീറ്ററും ഉയർന്ന ജിഡിപി / ആളോഹരി ഉണ്ട്. യുപി ലോക്ക്ഡൗണ്‍ കർശനമായിരുന്നു , ഞങ്ങൾക്ക് ഇല്ലായിരുന്നു, മരണനിരക്കിന്റെ വ്യത്യാസം കാണുക.” – ഹുസൈന്‍ കുറിച്ചു.

While Indian state of UP has lower mortality rate than Pakistan, Maharashtra has higher rate despite younger population & higher GDP/capita. We must know what UP did right & Maharashtra did wrong to learn right lessons (2/2)#COVIDー19 @zfrmrza @DrMusadikMalik @Rashidlangrial

— Fahd Husain (@Fahdhusain) June 7, 2020