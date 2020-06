ഇന്ത്യയുടെ ശ്രീലങ്കന്‍ പര്യടനം മാറ്റിവച്ചു

ഈ മാസം അവസാനം നടക്കാനിരുന്ന ശ്രീലങ്കന്‍ പര്യടനം ഇപ്പോള്‍ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കോവിഡ്-19 പകര്‍ച്ചവ്യാധി കാരണം മാറ്റിവച്ചു. കൊറോണ വൈറസ് എന്ന നോവലിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള സാഹചര്യങ്ങള്‍ കാരണം കളിക്കാര്‍ക്ക് ശ്രീലങ്കയില്‍ പര്യടനം നടത്തുന്നത് പ്രായോഗികമല്ലെന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റ് കൗണ്‍സില്‍ ട്വിറ്ററിലൂടെ അറിയിച്ചു.

”ഈ മാസം അവസാനം നടക്കാനിരുന്ന ശ്രീലങ്കയിലേക്കുള്ള ഇന്ത്യയുടെ പര്യടനം, ഇപ്പോള്‍ നടക്കുന്ന കോവിഡ്-19 പകര്‍ച്ചവ്യാധി കാരണം മാറ്റിവയ്ക്കുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ പരമ്പരയായി മാറി,” ഐസിസി ട്വീറ്റില്‍ കുറിച്ചു. ഇന്ത്യ ജൂണില്‍ ആരംഭിക്കുന്ന മൂന്ന് ഏകദിനങ്ങളും ടി 20യുമടക്കം കളിക്കുന്നതിനായി ശ്രീലങ്കയില്‍ ജൂലൈ വരെ തുടരും എന്നായിരുന്നു റിപ്പോര്‍ട്ട്. മത്സരങ്ങളുടെ തീയതി ഇതുവരെ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല.

India's tour to Sri Lanka, which was scheduled to take place later this month, has become the latest series to be postponed due to the ongoing COVID-19 pandemic. pic.twitter.com/nqO3urKiNP

— ICC (@ICC) June 11, 2020