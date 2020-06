കോവിഡ് കേസുകളിലെ വർധനവ്: മുഖ്യമന്ത്രിമാരുമായി വീണ്ടും ചർച്ച നടത്താനൊരുങ്ങി പ്രധാനമന്ത്രി

ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്തെ കോവിഡ‍് സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തുന്നതിനായി മുഖ്യമന്ത്രിമാരുമായി ചർച്ചയ്‌ക്കൊരുങ്ങി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ജൂൺ 16, 17 തീയതികളിൽ വിഡിയോ കോൺഫറൻസ് വഴിയാണ് ചർച്ച നടത്തുന്നത്. 21 സംസ്ഥാന/കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലെ മുഖ്യമന്ത്രിമാർക്കാണ് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതെന്നാണ് സൂചന. കോവിഡ് കേസുകൾ വർധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ചർച്ച.

PM will interact with CMs of 21 states/UT on June 16 – Punjab, Assam, Kerala, U’khand, J’khand, Chhattisgarh, Tripura, Himachal, Chandigarh, Goa, Manipur, Nagaland, Ladakh, Puducherry, Arunachal, Meghalaya, Mizoram, A&N Islands, Dadar Nagar Haveli & Dama Diu, Sikkim & Lakshadweep https://t.co/sUTpQJSOTe

— ANI (@ANI) June 12, 2020