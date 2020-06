കൊളംബോ: 2011ല്‍ ഇന്ത്യയില്‍ നടന്ന ഏകദിന ലോകകപ്പ് ഫൈനല്‍ ഒത്തുകളിയാണെന്ന മുന്‍ ശ്രീലങ്കന്‍ കായിക മന്ത്രി മഹിന്ദാനന്ദ അലുത്ഗമേജിന്റെ ആരോപണത്തില്‍ മറുപടിയുമായി മഹേള ജയവര്‍ധനെ. അന്ന് ലങ്കക്കായി സെഞ്ചുറി നേടിയ താരമാണ് ജയവര്‍ധനെ. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തോ എന്നായിരുന്നു ജയവര്‍ധനെ ട്വിറ്ററിലൂടെ നല്‍കിയ മറുപടി.

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തോ, സര്‍ക്കസ് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പോലെ, തെളിവുകളും ഒത്തുകളിച്ചവരുടെ പേരുകളും കൂടി പുറത്തുവിടു എന്നായിരുന്നു ജയവര്‍ധനെ ട്വീറ്ററില്‍ കുറിച്ചത്. മുംബൈയിലെ വാങ്കഡെ സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ നടന്ന മത്സരത്തില്‍ ആറ് വിക്കറ്റിനായിരുന്നു ശ്രീലങ്ക പരാജയപ്പെട്ടത്. അന്ന് 88 പന്തില്‍ 103 റണ്‍സെടുത്ത ജയവര്‍ധനെയുടെ ബാറ്റിംഗ് മികവിലാണ് ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ലങ്ക 274 റണ്‍സടിച്ചത്.

Is the elections around the corner 🤔Looks like the circus has started 🤡 names and evidence? #SLpolitics #ICC https://t.co/bA4FxdqXhu

— Mahela Jayawardena (@MahelaJay) June 18, 2020