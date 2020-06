വാഷിങ്ങ്ടണ്‍: മാസ്ക് ധരിയ്ക്കാൻ തയ്യാറാവാത്തതിനെ തുടർന്ന് യാത്രക്കാരനെ അമേരിക്കൻ എയർലൈൻസ് പുറത്താക്കി. വിമാന യാത്രയിൽ കൊവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ പാലിക്കാൻ തയ്യാറാവാതെ വന്നതോടെയാണ് ബ്രാൻഡ് സ്ട്രോക് എന്ന യുവാവിനെ പുറത്താക്കി അമേരിക്കൻ എ‌യലൈൻസ് യാത്ര പുറപ്പെട്ടത്. ഇയാളെ പിന്നീട് അമേരിക്കൻ എയർലൈൻസ് വിലക്കുകയും ചെയ്തു.

I was just removed from my flight for not wearing a mask. 1st time this has happened. Not a federal law. @AmericanAir staff standing over me telling me it’s THE LAW. So much for “please respect those who can not wear a mask”. When I pointed out this wasn’t a law I was removed.

— Brandon Straka (@BrandonStraka) June 17, 2020