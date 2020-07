ബെംഗളൂരു: ഇന്ത്യയില്‍ 500 ദശലക്ഷത്തിലധികം സോഷ്യല്‍ മീഡിയ ഉപയോക്താക്കളുണ്ട്. എന്നിട്ടും ഈ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളില്‍ ഭൂരിഭാഗവും ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറത്ത് നിന്നുള്ള കമ്പനികളുടേതാണ്. ഇത്തരത്തില്‍ വിദേശ കനമ്പനികളുടെ ആപ്ലിക്കേഷന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ ഇത് ഡാറ്റയുടെ സ്വകാര്യതയെക്കുറിച്ചും ഡാറ്റാ ഉടമസ്ഥാവകാശത്തെക്കുറിച്ചും വലിയ ചര്‍ച്ചകള്‍ക്കാണ് വഴിയൊരുക്കിയിരുന്നത്. ആ ഒരു സമയത്ത്, ഗുരുദേവ് ശ്രീ രവിശങ്കറില്‍ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉള്‍ക്കൊണ്ട്, ആയിരത്തിലധികം ഐ.ടി പ്രൊഫഷണലുകള്‍ ഒത്തുചേര്‍ന്ന്, ഇന്ത്യയില്‍ നിര്‍മ്മിച്ച ആദ്യത്തെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ സൂപ്പര്‍ ആപ്ലിക്കേഷന്‍ വരുകയാണ്. എലിമെന്റ്‌സ് ആപ്പ് എന്നാണ് ഈ ആപ്പിന്റെ പേര്. ജനപ്രിയ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ ആപ്ലിക്കേഷനുകളുടെ സവിശേഷതകള്‍ സംയോജിപ്പിച്ച് ഒരൊറ്റ ഏകീകൃത അപ്ലിക്കേഷനില്‍ അവതരിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് എലമെന്റ്‌സിന്റെ ആശയം.

ജൂലൈ 5ന് മനുഷ്യാവകാശിയും ആര്‍ട്ട് ഓഫ് ലിവിംഗിന്റെ സ്ഥാപകനുമായ ഗുരുദേവ് ശ്രീ രവിശങ്കറിന്റെ സാന്നിധ്യത്തില്‍ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം വെങ്കയ്യ നായിഡുവാണ് ആപ്പിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നടത്തുക. ഉപഭോക്താക്കളുടെ സ്വകാര്യത മനസ്സില്‍ കണ്ടാണ് പരമപ്രധാനമായി എലിമെന്റ്‌സ് നിര്‍മ്മിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നാണ് കമ്പനിയുടെ അവകാശവാദം. രാജ്യത്തെ മികച്ച സ്വകാര്യതാ പ്രൊഫഷണലുകള്‍ ആണ് ആപ്പിന്റെ രൂപകല്‍പ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഉപയോക്താക്കളുടെ ഡാറ്റ ഇന്ത്യയില്‍ സംഭരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ഉപയോക്താവിന്റെ വ്യക്തമായ അനുമതിയില്ലാതെ ആ ഡാറ്റ ഒരിക്കലും ഒരു മൂന്നാം കക്ഷിയുമായി പങ്കിടുകയുമില്ലെന്ന് കമ്പനി വ്യക്തമാക്കുന്നു.

On the occasion of Guru Purnima, the Vice President, Shri M Venkaiah Naidu virtually launched an indigenously developed social media super app- Elyments. pic.twitter.com/1R32MGiOd7

— Vice President of India (@VPSecretariat) July 5, 2020