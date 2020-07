മകളെ സിമന്റ് കട്ട കൊണ്ട് തലയ്ക്കടിച്ചു കൊന്ന ശേഷം മൃതദേഹത്തിന് അടുത്തിരുന്ന് ചായ കുടിച്ചും സിഗരറ്റ് വലിച്ചും പിതാവ്

ദുബായ് : മകളെ സിമന്റ് കട്ട കൊണ്ട് തലയ്ക്കടിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തി പിതാവ്. അഹ്ലം എന്ന സ്ത്രീയാണ് പിതാവിന്റെ ക്രൂര കൃത്യത്തിന് ഇരയായത്. 30 കാരിയായ സ്ത്രീ അച്ഛനില്‍ നിന്നും സഹോദരന്മാരില്‍ നിന്നും വര്‍ഷങ്ങളായി ശാരീരിക പീഡനത്തിന് ഇരയായിട്ടുണ്ടെന്ന് പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. ജോര്‍ദാനില്‍ ആണ് സംഭവം. കേസില്‍ പൊലീസ് പ്രതിയെ അറസ്റ്റു ചെയ്തു.

വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം അച്ഛന്‍ അടിക്കുന്നതിനിടെ വീട്ടില്‍നിന്ന് നിലവിളിച്ചു കൊണ്ട് ഇറങ്ങി ഓടിയ അഹ്ലത്തെ പിതാവ് പിന്തുടര്‍ന്ന് സിമന്റ് കട്ടകൊണ്ട് തലയ്ക്ക് അടിച്ച് വീഴ്ത്തുകയായിരുന്നെന്നു ദൃക്‌സാക്ഷി പറഞ്ഞു. രക്ഷിക്കണമെന്ന് അമ്മയോട് കരഞ്ഞ് പറഞ്ഞെങ്കിലും അവര്‍ മൗനം പാലിക്കുകയായിരുന്നു. അവളെ പിന്തുടര്‍ന്ന് പിതാവ് ആദ്യം സിമന്റ് കട്ടകൊണ്ട് തലയ്ക്ക് അടിച്ചു വീഴ്ത്തി. മരിക്കുന്നതുവരെ അവളുടെ തലയില്‍ സിമന്‍് കട്ടകൊണ്ട് അടിച്ചു. അവളുടെ ശരീരം രക്തത്തില്‍ കുളിച്ചിരുന്നുവെന്നും ദൃക്‌സാക്ഷി പറയുന്നു.

അവളുടെ കരച്ചില്‍ കേട്ട് ഓടിയെത്തിയ അയല്‍വാസികളുടെ മുന്നില്‍വച്ചാണ് അയാള്‍ അവളെ ക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തിയത്. പിതാവിനെ പിടിച്ചുമാറ്റാന്‍ അയല്‍വാസികള്‍ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും പരാജയപ്പെട്ടു. പൊലീസില്‍ വിവരം അറിയിച്ചെങ്കിലും വളരെ വൈകി പോയിരുന്നുവെന്നും കൊന്നതിനു ശേഷം അവളുടെ മൃതദേഹത്തിന് അടുത്തിരുന്ന് അയാള്‍ ചായ കുടിക്കുകയും സിഗരറ്റ് വലിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്നും ദൃക്‌സാക്ഷി പറഞ്ഞു.

30 years old Ahlam was stoned to death by her father as she attempted to escape years of domestic abuse from her family. Her father then proceeded to drink his tea near her bloodied corpse, as her family and the rest of the witnesses watched silently.#صرخة_أحلام pic.twitter.com/1eMQHxU502

— جنى الحركة (@janaalhrk) July 18, 2020