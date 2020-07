ന്യൂഡൽഹി: കോവിഡ് മുക്തി നേടി വീട്ടിലെത്തിയ സഹോദരിക്ക് കിടിലൻ സ്വീകരണമൊരുക്കി അനിയത്തി. വിജനമായ നിരത്തിലൂടെ ദൂരെ നിന്നും നടന്നു വരികയാണ് ചേച്ചി. ചേച്ചി ഏകദേശം അടുത്തെത്താറാകുമ്പോൾ പാട്ടുപെട്ടി ഓൺ ചെയ്യുകയും പിന്നീടങ്ങോട്ട് അനിയത്തി കിടിലൻ ഡാൻസ് ചെയ്യുകയാണ്. പിന്നീട് ആരതിയുഴിഞ്ഞാണ് ചേച്ചിയെ വീട്ടിനുള്ളിലേക്ക് കയറ്റുന്നത്. ദീപാംശു കബ്റ എന്ന ഐപിഎസ് ഓഫീസറാണ് ട്വിറ്ററിൽ ഈ വീഡിയോ പങ്കു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. കൊറോണ പരാജയപ്പെടുത്തി വീട്ടിലെത്തിയ ചേച്ചിക്ക് അനിയത്തി നൽകുന്ന സ്വീകരണം എന്ന തലക്കെട്ടോടെയാണ് അദ്ദേഹം വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

Just Loved the #SistersDuet!❤️

A worthy welcome of Elder Sis, returned after defeating #CoronaVirus.

No Pandemic can reduce a nanometer of smile, of any family that cherishes such Warmth, Love & Energy. pic.twitter.com/cTkUGT8RPw

— Dipanshu Kabra (@ipskabra) July 19, 2020