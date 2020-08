ശ്രീനഗർ : അതിർത്തിയിൽ വീണ്ടും പാക് പ്രകോപനം. വെ​ടി​വ​യ്പിൽ ഇന്ത്യൻ സൈനികന് വീ​ര​മൃ​ത്യു. ജ​മ്മു കാ​ഷ്മീ​രി​ൽ, പൂഞ്ചിലെ ബാ​ലാ​കോ​ട്ട് സെ​ക്ട​റിൽ ശ​നി​യാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ചെ​യായിരുന്നു സംഭവം.

Jammu & Kashmir: An Army personnel lost his life in ceasefire violation by Pakistan in Balakot sector of Poonch. More details awaited.

— ANI (@ANI) August 1, 2020