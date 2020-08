PHOTOS : ബെയ്റൂട്ട് നഗരത്തില്‍ വമ്പന്‍ സ്ഫോടനം : നിരവധിപേര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി സൂചന

ബെയ്റൂട്ട് • ലബനന്‍ തലസ്ഥനായ ബെയ്റൂട്ടില്‍ ഇരട്ട സ്ഫോടനം. തുറമുഖത്തിലുണ്ടായ സ്‌ഫോടനത്തെ തുടര്‍ന്ന് കനത്ത നാശനഷ്ടമാണ് ഉണ്ടായത്. പ്ര​ദേ​ശി​ക സ​മ​യം ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ആ​റോ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു സ്ഫോ​ട​ന​ങ്ങ​ള്‍. നൂറുകണക്കിന് ആളുകള്‍ മരിക്കുകയോ പരിക്കേല്‍ക്കുയോ ചെയ്തതായാണ് അനൌദ്യോഗിക റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

തു​റ​മു​ഖ​ത്തി​ന​ടു​ത്തു​ള്ള വെ​യ​ര്‍​ഹൗ​സി​ലു​ണ്ടാ​യ തീ​പി​ടു​ത്ത​മാ​ണ് സ്ഫോ​ട​ന​ത്തി​ന്‍റെ കാ​ര​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് പ്രാ​ഥ​മി​ക നി​ഗ​മ​ന​മെ​ന്ന് ലെ​ബ​ന​ന്‍ ദേ​ശീ​യ വാ​ര്‍​ത്താ ഏ​ജ​ന്‍​സി റി​പ്പോ​ര്‍​ട്ട് ചെ​യ്തു. സ്‌​ഫോ​ട​ന​ത്തി​ന്‍റെ ഞെ​ട്ടി​ക്കു​ന്ന ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ള്‍ പു​റ​ത്തു​വ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. ന​ഗ​ര​ത്തി​ന് ചു​റ്റു​മു​ള്ള കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളും ഓ​ഫീ​സു​ക​ളും ത​ക​ര്‍​ന്ന​താ​യാ​ണ് വി​വ​രം. നഗരത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളും കത്തിയമര്‍ന്നതിന്റെ കെട്ടിടങ്ങള്‍ തകര്‍ന്നതിന്റെയും പുകച്ചുരുള്‍ ഉയരുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്തുവന്നിട്ടിട്ടുണ്ട്.

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ ലഭ്യമായിട്ടില്ല.

