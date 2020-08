ബെംഗളൂരു അക്രമത്തിനിടയില്‍ ക്ഷേത്രം സംരക്ഷിക്കാന്‍ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങള്‍ മനുഷ്യ ശൃംഖല സൃഷ്ടിക്കുന്നു

ബെംഗളൂരു : ബെംഗളൂരുവില്‍ നിന്ന് പുറത്തുവരുന്ന അക്രമത്തിന്റെയും ഭീകരതയുടെയും കഥകള്‍ക്കിടയില്‍, നഗരത്തിലെ പുലിക്കേശിനഗര്‍ പ്രദേശത്തിന് പുറത്ത് കാവല്‍ ബൈരാസന്ദ്രയിലെ ഒരു കൂട്ടം മുസ്ലിം സഹോദരന്മാര്‍ ഐക്യബോധം പ്രകടിപ്പിച്ചു. നഗരത്തില്‍ അക്രമങ്ങള്‍ കൈവിട്ടുപോകുമ്പോള്‍, ഒരു സംഘം മുസ്ലീം യുവാക്കള്‍ ഒത്ത്‌ ചേര്‍ന്ന് ബെംഗളൂരു നഗരത്തിലെ ഡിജെ ഹാലി പോലീസ് സ്റ്റേഷന്‍ പരിധിയിലുള്ള ഒരു ക്ഷേത്രത്തിന് ചുറ്റും ഇന്നലെ രാത്രി ഒരു മനുഷ്യ ശൃംഖല രൂപീകരിച്ചു.

അക്രമങ്ങള്‍ നടന്ന സ്ഥലത്തെ സമീപ പ്രദേശമായ കവാല്‍ ബൈരാസന്ദ്രയിലെ ഒരു ഹിന്ദു ക്ഷേത്രത്തിന് പുറത്ത് പതിനായിരക്കണക്കിന് ചെറുപ്പക്കാരായ മുസ്ലീം പ്രക്ഷോഭകര്‍ ഒരു മനുഷ്യ ശൃംഖല സൃഷ്ടിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിന്റെ വീഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുകയും കോണ്‍ഗ്രസ് എംപി ശശി തരൂര്‍ പങ്കിടുകയും ചെയ്തു.

ശശി തരൂര്‍ എഴുതി, ബാംഗ്ലൂര്‍ കലാപത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുകയും കുറ്റകൃത്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്തവരെ കണ്ടെത്തുകയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും മാതൃകാപരമായ ശിക്ഷ നല്‍കുകയും വേണം. മോഷ്ടാക്കളും ജാഗ്രതക്കാരും എല്ലാ ഹിന്ദുക്കളെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതിനേക്കാള്‍ കൂടുതലായി അവരെ ഒരു മുഴുവന്‍ സമൂഹവുമായി തുലനം ചെയ്യാന്‍ പാടില്ല. ഇത് തന്നെയാണ് ബാംഗ്ലൂരിലും സംഭവിച്ചത്.

Those who incited and perpetrated the #bangaloreriots must be found, arrested & given exemplary punishment. But they are not to be equated with an entire community any more than thugs & vigilantes represent all Hindus. This also happened in Bangalore: https://t.co/TCrfo6kU7k

