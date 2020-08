മനാമ : ബഹ്‌റൈനില്‍ വ്യാപാര സ്ഥാപനത്തില്‍ വില്‍പ്പനയ്ക്ക് വെച്ചിരുന്ന ഹിന്ദു ദൈവങ്ങളുടെ പ്രതിമകള്‍ എറിഞ്ഞുടച്ച് മതവിശ്വാസത്തെ അപകീര്‍ത്തിപ്പെടുത്തുകയും മനപ്പൂര്‍വ്വം നാശനഷ്ടങ്ങളുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്ത വനിതയ്‌ക്കെതിരെ നടപടിയെടുത്ത് പൊലീസ്. സോഷ്യൽ മീഡിയിൽ വീഡിയോ വൈറലായതോടെയാണ് ബഹ്‌റൈന്‍ പൊലീസ് ഇവര്‍ക്കെതിരെ നടപടിയെടുത്തത്.

OMG. OMG. OMG. What the hell is this happening in Bahrain? https://t.co/k7TwMVXd2e

— Vivek Ranjan Agnihotri (@vivekagnihotri) August 16, 2020