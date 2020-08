ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യത്ത് 73 ദിവസത്തിനകം കോവിഡ് വാക്‌സിന്‍ ലഭ്യമാക്കുമെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ തള്ളി സെറം ഇന്‍സ്റ്റിറ്റിയൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ. ഓക്‌സ്ഫഡ് സര്‍വ്വകലാശാലയും ആസ്ട്ര സെനേകയും ചേര്‍ന്ന് വികസിപ്പിച്ച കൊവിഡ് വാക്‌സിനായ ‘കൊവിഷീല്‍ഡ്’ 73 ദിവസത്തിനകം ലഭ്യമാകുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നിരുന്നു. ഇത് പൂര്‍ണമായി വ്യാജമാണെന്നും ഊഹാപോഹമാണെന്നും കമ്പനി വ്യക്തമാക്കി. വാക്‌സിന്റെ മൂന്നാംഘട്ട പരീക്ഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ഇതിന്റെ ലഭ്യത സംബന്ധിച്ച്‌ ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാവുമെന്നും ട്വീറ്റിലൂടെ സെറം ഇന്‍സ്റ്റിറ്റിയൂട്ട് അറിയിച്ചു. വാക്‌സിന്‍ ഫപ്രദമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞാല്‍ മാത്രമേ വാക്‌സിന്റെ ലഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്തുകയുളളൂവെന്നും സെറം വ്യക്തമാക്കി.

We would like to clarify that the current media claim on COVISHIELD’s availability in 73 days is misleading.

Phase-3 trials are still underway. We will officially confirm it’s availability.

Read clarification statement here – https://t.co/FvgClzcnHr#SII #COVID19 #LatestNews

— SerumInstituteIndia (@SerumInstIndia) August 23, 2020