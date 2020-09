അതിർത്തിയിൽ വീണ്ടും വെടിനിർത്തൽ കരാർ ലംഘിച്ച് പാകിസ്ഥാൻ : ഇന്ത്യൻ സൈനികന് വീരമൃത്യു

ശ്രീനഗർ : അതിർത്തിയിൽ വീണ്ടും വെടിനിർത്തൽ കരാർ ലംഘിച്ച് പാകിസ്ഥാൻ. നിയന്ത്രണ രേഖയിൽ രജൗരി ജില്ലയിലെ കേരി സെക്ടറിൽ പുലർച്ചയോടെയുണ്ടായ പാക് വെടിവെയ്പ്പിൽ ഒരു ജൂനിയർ കമ്മീഷൻഡ് ഓഫീസറാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടതെന്നു റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.

Jammu and Kashmir: An Army JCO (Junior Commissioned Officer) lost his life in ceasefire violation by Pakistan, in Keri sector of Rajouri. More details awaited.

— ANI (@ANI) September 2, 2020