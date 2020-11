ഡല്‍ഹി: മധ്യപ്രദേശിനെ പിന്നാലെ ലവ്​ ജിഹാദിനെതിരെ ശക്തമായ നിയമവുമായി ഉത്തര്‍പ്രദേശും. ഇതുസംബന്ധിച്ച ശിപാര്‍ശ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ്​ നിയമവകുപ്പിന്​ കൈമാറിയെന്ന്​ എ.എന്‍.ഐ റിപ്പോര്‍ട്ട്​ ചെയ്തു.’ലവ് ജിഹാദിനെതിരെ’ നിയമം കൊണ്ടുവരുമെന്ന് മധ്യപ്രദേശ്, ഹരിയാന സർക്കാരുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഉത്തർപ്രദേശിലും യോഗി ആദിത്യനാഥ് സർക്കാർ സമാനമായ നടപടി പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

ലവ് ജിഹാദിന്റെ കേസുകൾ പരിശോധിക്കാൻ സർക്കാർ കർശന നിയമം നടപ്പാക്കുമെന്ന് ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് വെള്ളിയാഴ്ച അറിയിച്ചു. അഭിപ്രായം തേടി നിയമ വകുപ്പിന് ഇതിനകം തന്നെ നിർദ്ദേശം അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. ലവ്​ ജിഹാദിനെതിരെ ശക്​തമായ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുമെന്ന്​ യു.പി മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ്​ നേരത്തെ തന്നെ വ്യക്​തമാക്കിയിരുന്നു.

ലവ് ജിഹാദിന്റെ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന സംഭവങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത് സംസ്ഥാന നിയമസഭയുടെ അടുത്ത സമ്മേളനത്തിൽ ധർമ്മ സ്വതന്ത്രിയ (മത സ്വാതന്ത്ര്യ) ബിൽ 2020 അവതരിപ്പിക്കുമെന്ന് ശിവരാജ് സിംഗ് ചൗഹാൻ സർക്കാർ അറിയിച്ചു. വഞ്ചനയിലൂടെ ഒരാളെ വശീകരിക്കുന്നതിനും മതപരിവർത്തനം വഴി വിവാഹം നിർബന്ധിക്കുന്നതിനും അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് കർശന തടവ് ശിക്ഷയ്ക്ക് നിർദ്ദിഷ്ട ബില്ലിൽ വ്യവസ്ഥയുണ്ടെന്ന് സംസ്ഥാന ആഭ്യന്തരമന്ത്രി നരോട്ടം മിശ്ര പറഞ്ഞു. അത്തരം കുറ്റം ജാമ്യമില്ല എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

അതേസമയം ഹരിയാനയിൽ, ഈ നടപടിക്കെതിരെ കർശനമായ നിയമം തയ്യാറാക്കാൻ ഒരു കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കുമെന്ന് സർക്കാർ അറിയിച്ചു. മതപരിവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഒരാളെ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുകയോ പ്രലോഭിപ്പിക്കുകയോ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഗൂഡാലോചനയിൽ ഏർപ്പെടുകയോ പ്രണയത്തിന്റെ പേരിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയോ ചെയ്താൽ അവർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് സംസ്ഥാന ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അനിൽ വിജ് പറഞ്ഞു.

A strict law against ‘Love Jihad’ will soon be brought in the state. Home Department has sent a proposal to the Department of Law: Home Department, Uttar Pradesh

— ANI UP (@ANINewsUP) November 20, 2020