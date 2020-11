ശ്രീനഗര്‍: ജമ്മു കശ്മീരില്‍ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ജില്ലാ വികസന കൗണ്‍സില്‍ (ഡിഡിസി) തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഭാരതീയ ജനതാ പാര്‍ട്ടി (ബിജെപി) ഒഴികെയുള്ള രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികളുടെ പങ്കാളിത്തം കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ അട്ടിമറിച്ചുവെന്ന് പീപ്പിള്‍സ് ഡെമോക്രാറ്റിക് പാര്‍ട്ടി (പിഡിപി) പ്രസിഡന്റ് മെഹബൂബ മുഫ്തി. വരാനിരിക്കുന്ന തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനായി കേന്ദ്രത്തിലെ മോദി സര്‍ക്കാര്‍ മറ്റ് പാര്‍ട്ടികളെ താഴ്വരയില്‍ സ്വതന്ത്രമായി പ്രചാരണം നടത്താന്‍ അനുവദിക്കുന്നില്ലെന്ന് മുന്‍ ജമ്മു കശ്മീര്‍ മുഖ്യമന്ത്രി അവകാശപ്പെട്ടു.

തന്റെ ഔദ്യോഗിക ട്വിറ്റര്‍ അക്കൗണ്ടിലൂടെയാണ് മെഹബൂബ മുഫ്തി ഇക്കാര്യം തുറന്നടിച്ചത്. ”ഡിഡിസി തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ബിജെപി ഇതര പാര്‍ട്ടികളുടെ പങ്കാളിത്തം സെന്‍ട്രല്‍ ഗവണ്‍മെന്റ് അട്ടിമറിക്കുന്നു. മതിയായ സുരക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും പിഡിപികളായ ബഷീര്‍ അഹമ്മദിനെ സുരക്ഷയുടെ മറവില്‍ പഹല്‍ഗാമില്‍ തടഞ്ഞുവച്ചിട്ടുണ്ട്. നാമനിര്‍ദ്ദേശ പത്രിക സമര്‍പ്പിക്കാനുള്ള അവസാന ദിവസമാണ് ഇന്ന് മോചിപ്പിക്കുന്നതിന് മനോജ് സിന്‍ഹ ഡിസി അനന്ത്‌നാഗുമായി സംസാരിച്ചു’ മെഹ്ബൂബ മുഫ്തി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

GOI sabotaging participation of non BJP parties in DDC polls. PDPs Bashir Ahmed despite having adequate security has been detained at Pahalgam on the pretext of security. Today is the last day for filing nominations & have spoken to

DC Anantnag for his release @manojsinha_

— Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) November 21, 2020