ന്യൂഡല്‍ഹി: കാര്‍ഷിക ബില്ലിനെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധത്തിൽ കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 176 ടവറുകളാണ് തകര്‍ത്തത്. ഇതോടെ പ്രതിഷേധക്കാര്‍ തകര്‍ത്ത ടവറുകളുടെ എണ്ണം 1411 ആയി.

#WATCH Villagers of Tibbi Kalan in Punjab's Firozpur vandalise a telecom tower to express their support towards farmers protesting against the three farm bills pic.twitter.com/sCWMYiU0Kq

— ANI (@ANI) December 28, 2020