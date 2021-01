ചെന്നൈ : തമിഴ്‌നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എടപ്പാടി പളനി സ്വാമിയുടെ വാഹനവ്യൂഹം അപകടത്തില്‍പ്പെട്ടു. ഡ്രൈവര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റു. തിരുനെല്ലി തൂത്തുക്കുടി ദേശീയപാതയില്‍ വച്ചായിരുന്നു അപകടം.

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാഹനം കടന്നുപോയതിന് ശേഷമായിരുന്നു അപകടം. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാഹനത്തിന് തൊട്ടടുത്തായിരുന്നു അപകടത്തില്‍പ്പെട്ട അകമ്പടി വാഹനമുണ്ടായിരുന്നത്.

A car in CM @EPSTamilNadu convoy met with accident, this evening, at Vallanadu near Tirunelveli – Thoothukudi NH. Driver sustained injuries.

This happened after the CM car passed. CM is safe. @xpresstn @NewIndianXpress pic.twitter.com/USbZAY6qdu

— Vinodh Arulappan (@VinodhArulappan) January 4, 2021