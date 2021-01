പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയോടുള്ള കടുത്ത വിദ്വേഷം പ്രകടമാക്കി കാർഷിക നിയമത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കുന്നവർ. സ്വന്തം പ്രധാനമന്ത്രിയെ കടുത്ത ഭാഷയിൽ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന ഇവർ പാകിസ്ഥാനെയും പാക് പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻ ഖാനെയും പുകഴ്ത്തുകയാണ്. നാഷണൽ ദസ്തക് യൂ ട്യൂബ് ചാനലിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വീഡിയോ ഇതിനോടകം വൈറലായി കഴിഞ്ഞു.

വീഡിയോയുടെ തുടക്കത്തിൽ, സമരക്കാരിൽ ഒരാൾ പറയുന്നത് ഇമ്രാൻ ഖാൻ സ്വന്തം കഴിവിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയായി മാറിയെന്നും നരേന്ദ്ര മോദി വൃത്തികെട്ട ചായക്കപ്പുകൾ കഴുകി പ്രധാനമന്ത്രിയായെന്നുമാണ്. ഇമ്രാൻ ഖാൻ വളരെ നല്ലവനാണെന്നും അയാൾ പറയുന്നു.

Also Read: കടന്നലാക്രമണം; 7 പേ‍ർക്ക് പരിക്ക്

മോദി മരണശേഷം സ്വർഗത്തിലേക്കോ നരകത്തിലേക്കോ പോകില്ലെന്നും മറിച്ച് ഭൂമിയിൽ അലയുമെന്നും, ഇവിഎമ്മുകൾ ഹാക്ക് ചെയ്താണ് നരേന്ദ്ര മോദി പ്രധാനമന്ത്രിയായതെന്നും അവർ ആരോപിക്കുന്നു. നരേന്ദ്ര മോദിയെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇക്കൂട്ടർ ചെയ്യുന്നത്.

So much love for Pakistani PM. Now if you question their patriotism Khalistani Kutte will come into your comments & abuse you.

वाह‌…अन्नदाता !! pic.twitter.com/vlEu4tDqOT

— Atul Ahuja (@Atulahuja_) January 9, 2021