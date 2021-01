ഒരു പെണ്‍കടുവയുടെ വീഡിയോയാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയിൽ വൈറലായിരിക്കുന്നത്. ഈ വീഡിയോ വൈറലാകാന്‍ ഒരു കാരണവുമുണ്ട്. മറ്റൊന്നുമല്ല, പെട്ടെന്ന് കണ്ടാല്‍ ഈ കടുവ പുകവലിക്കുകയാണെന്നേ തോന്നൂ.

‘ഈ പെണ്‍കടുവ പുകവലിക്കുകയാണോ’ എന്ന സംശയം ഉന്നയിച്ചാണ് ഐഎഫ്എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ പര്‍വീണ്‍ കാസ്വാന്‍ ഈ വീഡിയോ തന്‍റെ ട്വിറ്ററിലൂടെ പങ്കുവച്ചത്.

Is this tigress from Bandhavgarh smoking. @BandhavgarhTig2 pic.twitter.com/r8CWL6Mbwi

— Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) January 19, 2021