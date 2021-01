സിംഘു അതിർത്തിക്ക് പിന്നാലെ തിക്രി അതിർത്തിയിലും കർഷകരോട് ഏറ്റുമുട്ടി നാട്ടുകാർ. സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യം പോലും അനുവദിക്കാത്ത രീതിയിൽ റോഡുകളിൽ നടത്തുന്ന സമരം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും സ്ഥലം കാലിയാക്കണമെന്നുമാണ് പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നത്. ഇതേച്ചൊല്ലി സ്ഥലത്ത് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട സംഘർഷം നിയന്ത്രണ വിധേയമാണെന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.

#WATCH: Scuffle breaks out at Singhu border where farmers are protesting against #FarmLaws.

Group of people claiming to be locals have been protesting at the site demanding that the area be vacated. pic.twitter.com/XWBu9RlwLP

