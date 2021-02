മും​ബൈ: സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിരവധി സാഹസികമായ വീഡിയോകൾ വൈറലാകാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഓ​ടു​ന്ന ട്രെ​യി​നി​ല്‍ ചാ​ടി ക​യ​റു​ന്ന​തി​നി​ടെ നി​ല​ത്തേ​ക്ക് വീ​ണ വ​യോ​ധി​ക​നെ സാഹസികമായി രക്ഷിച്ച വീഡിയോയാണ് ഇപ്പോൾ വൈറലായിരിക്കുന്നത്. മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര​യി​ലെ ക​ല്യാ​ണ്‍ റെ​യി​ല്‍​വേ സ്‌​റ്റേ​ഷ​നി​ലാ​ണ് സം​ഭ​വം നടന്നത്.

#WATCH| Two RPF personnel rescued a man at Kalyan railway station, who slipped while trying to board a moving train#Maharashtra pic.twitter.com/yMWlFExIY6

— TOI Navi Mumbai (@TOINaviMumbai) January 30, 2021