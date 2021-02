ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരത്തില്‍ ഇന്ത്യന്‍ ടീമിനായി കുല്‍ദീപ് യാദവ് കളിക്കുമെന്നായിരുന്നു ആരാധകരുടെ പ്രതീക്ഷ. എന്നാല്‍, നിരാശയാണ് ഫലം, ഇത്തവണയും കുല്‍ദീപിന് അവസരം നഷ്‌ടമായി. മുന്‍ ഇന്ത്യന്‍ താരങ്ങള്‍ക്ക് അടക്കം കുല്‍ദീപിന് തുടര്‍ച്ചയായി അവസരം നഷ്‌ടപ്പെടുന്നതില്‍ അഭിപ്രായവ്യത്യാസമുണ്ട്.

2018-19 ലെ ഓസ്ട്രേലിയന്‍ പര്യടനത്തില്‍ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനംകാഴ്ചവെച്ച ഇന്ത്യന്‍ ബൗളറാണ് കുല്‍ദീപ്. എന്നാല്‍, കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വര്‍ഷമായി കുല്‍ദീപിന് ടെസ്റ്റ് ടീമില്‍ അവസരം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ഇംഗ്ലണ്ട് പര്യടനത്തിലെ ആദ്യ മത്സരത്തില്‍ കുല്‍ദീപ് സ്ഥാനം പിടിക്കുമെന്ന് ഏറെക്കുറെ ഉറപ്പായിരുന്നെങ്കിലും അപ്രതീക്ഷിതമെന്നോണം ടീമില്‍ ഇടം പിടിച്ചത് 31 കാരനായ ഷഹബാദ് നദീം ആണ്. സ്റ്റാന്‍ഡ്ബൈ പ്ലെയേഴ്‌സിൻറ്റെ ലിസ്റ്റില്‍ നിന്നാണ് നദീം പ്ലേയിങ് ഇലവനില്‍ സ്ഥാനം പിടിച്ചത്. ഒറിജിനല്‍ സ്‌ക്വാഡില്‍ ഉണ്ടായിരുന്ന കുല്‍ദീപിന് അങ്ങനെ അവസരം നഷ്ടമായി.

Just two years ago, Kuldeep Yadav was touted as India's first choice spinner in Tests. Now, he's battling to stay afloat. But he needn't look too far for inspiration. Ashwin & Pant too fought back from periods of self doubt. Stay strong Kuldeep! — Mohammad Kaif (@MohammadKaif) February 5, 2021

ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകര്‍ ഉൾപ്പെടെ കുല്‍ദീപിനെ പിന്തുണച്ച്‌ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. കുല്‍ദീപിനോട് അനീതിയാണ് കാണിക്കുന്നതെന്നാണ് ആരാധകരുടെ വാദം. ഇന്ത്യയുടെ മുന്‍താരം മുഹമ്മദ് കൈഫ്‌ കുല്‍ദീപിന് അവസരം നല്‍കാത്തത് ട്വിറ്ററില്‍ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് വൻ പ്രധിഷേധമാണുയരുന്നത്. രണ്ട് വര്‍ഷം മുന്‍പ് ഇന്ത്യയുടെ ഫസ്റ്റ് ചോയ്‌സ് സ്‌പിന്നറായിരുന്നു കുല്‍ദീപ്. ഇപ്പോള്‍ ടീമില്‍ ഇടം കണ്ടെത്താന്‍ അദ്ദേഹം കഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്ന് കൈഫ്‌ പറഞ്ഞു.

Clearly, England's struggle against Embuldeniya has prompted the selection of Shahbaz Nadeem, a fine, vastly experienced finger spinner. But I wonder what this means for Kuldeep. Clearly the team management doesn't rate him too high at thr moment — Harsha Bhogle (@bhogleharsha) February 5, 2021

കുല്‍ദീപിനെ പ്ലേയിങ് ഇലവനില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്താത്തതില്‍ നിരാശയുണ്ടെന്ന് മുന്‍ താരം ഗൗതം ഗംഭീര്‍ പറഞ്ഞു. വിഖ്യാത കമൻറ്റേറ്റർ ഹര്‍ഷ ഭോഗ്‌ലെ, മുന്‍താരം ആകാശ് ചോപ്ര എന്നിവരും കുല്‍ദീപിനെ തഴഞ്ഞത് ശരിയായില്ലെന്ന അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തി. കുല്‍ദീപിന് അവസരം നല്‍കാത്തത് ഇന്ത്യയുടെ വിവേകശൂന്യമായ തീരുമാനമാണെന്ന് മുന്‍ ഇംഗ്ലണ്ട് നായകൻ മെെക്കിള്‍ വോണ്‍ കുറ്റപ്പെടുത്തി.

Ridiculous decision by #India not to play @imkuldeep18 !!! If he isn’t going to play at home with the injuries they have when is he going to play !!! #INDvENG — Michael Vaughan (@MichaelVaughan) February 5, 2021

2019 ല്‍ സിഡ്‌നിയിലാണ് കുല്‍ദീപ് അവസാനമായി ഇന്ത്യയ്‌ക്കുവേണ്ടി ടെസ്റ്റ് മത്സരം കളിച്ചത്. അന്ന് അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. അതിനുശേഷം ഇന്ത്യയുടെ 13 ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയായി. ഇതിലെല്ലാം സ്‌ക്വാഡില്‍ ഇടം പിടിച്ച കുല്‍ദീപിന് ഒരു മത്സരത്തില്‍ പോലും പ്ലേയിങ് ഇലവനില്‍ കയറാന്‍ സാധിക്കാതെ പോയി. ആറ് ടെസ്റ്റുകളില്‍ നിന്ന് 24 വിക്കറ്റ് നേടിയ കുല്‍ദീപ് രണ്ട് തവണ അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.