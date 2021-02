ചെന്നൈ: കളിയിലൂടെ എന്നും വിമർശകരുടെ വായടപ്പിക്കുന്ന താരമാണ് ഋഷഭ് പന്ത്. ബാറ്റിംഗിലും കീപ്പിംഗിലും പന്ത് നിരവധി തവണ പല രീതിയിലുള്ള വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ക്കും ഇരയായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷ് താരം ഒലി പോപ്പിനെ പുറത്താക്കിയ പന്തിന്‍റെ തകർപ്പൻ ക്യാച്ച്‌ ആരാധകര്‍ ഇപ്പോള്‍ ആഘോഷമാക്കുകയാണ്.

ഇംഗ്ലണ്ട് ഇന്നിംഗ്‌സിന്‍റെ 39-ാം ഓവറിലാണ് വിമര്‍ശകരെ പോലും കൈയ്യടിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് പന്ത് മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചത്. അല്‍പ്പമൊന്ന് സ്‌ട്രെച്ച്‌ ചെയ്ത ഋഷഭ് ഒരു ഫുള്‍ ലെംഗ്ത് ഡൈവിംഗ് ക്യാച്ചിലൂടെയാണ് പോപ്പിനെ പുറത്താക്കിയത്.

Ollie Pope removed by Rishabh Pant Brilliant Catch behind the Wickets. England's batting lineup is collapsing #INDvsENG #INDvsENG

