ന്യൂഡൽഹി : മൂർഖൻ പാമ്പിന് കുപ്പിവെള്ളം കൊടുക്കുന്ന യുവാവിന്റെ വീഡിയോയാണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധനേടുന്നത്. ഇന്ത്യൻ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർ സൂസന്ത നന്ദയാണ് വീഡിയോ പങ്കുവെച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഒരു കുപ്പിവെള്ളം മൂർഖൻ പാമ്പിന് നൽകി അതിന്റെ ദാഹം ശമിപ്പിക്കാൻ യുവാവ് സഹായിക്കുന്നത് വീഡിയോയിൽ കാണാം. പാമ്പിന് എളുപ്പത്തിൽ വെള്ളം കുടുക്കാൻ വേണ്ടി കുപ്പി പാമ്പിന്റെ വായിലേക്ക് ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നതും പാമ്പ് ശ്രദ്ധയോടെ വെള്ളം കുടിക്കുന്നതും വീഡിയോയിൽ വ്യക്തമാണ്.

Love & water…

Two best ingredients of life pic.twitter.com/dy3qB40m6N

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) February 16, 2021