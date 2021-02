വാഷിംഗ്ടണ്‍ : വിമാനം പറന്നുയർന്ന ഉടൻ എഞ്ചിന്‍ തകരാറിലായി. ഡെന്‍വര്‍ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തില്‍ നിന്ന് പറന്നുയര്‍ന്ന ഉടന്‍ തന്നെ യുണൈറ്റഡ് എയര്‍ലൈന്‍സ് വിമാനത്തിന്റെ എഞ്ചിനാണ് തകരാറിലായത്. ശനിയാഴ്ചയായിരുന്നു സംഭവം. 231 യാത്രക്കാരും 10 ജീവനക്കാരുമായി ബോയിംഗ് 777200 വിമാനം ഹൊനോലുലുവിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് എഞ്ചിന്‍ തകരാറിലായത്.

Engine failure on Boeing 777 United aircraft. Plane took off from Denver and returned safely in 20 minutes. Engine parts fell soon after take off. Pilots flew the aircraft back safely. Look at the engine, it’s hardly in shape. pic.twitter.com/gByQ9Sj85q

