കൊവിഡ് വന്നതോടെ മാസ്കില്ലാതെ എവിടെയും പോകാൻ സാധിക്കില്ല. അത്തരമൊരു സാഹചര്യമുണ്ടായാൽ കൊവിഡ് പ്രോട്ടോക്കോൾ പാലിച്ചില്ല എന്ന കാരണത്താൽ പിഴ ഈടാക്കുകയും ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ പലരും മാസ്കിലാണ് പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നത്. ഇനി അഥവാ, മാസ്കെടുക്കാൻ മറന്നു പോയാൽ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യും? ഉടൻ തന്നെ അടുത്തുള്ള കടയിൽ പോയി മാസ്ക് വാങ്ങി വെയ്ക്കും. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ ഒരു യുവതിക്കും സമാന അനുഭവമുണ്ടായി. പക്ഷേ, അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തെ അവർ കൈകാര്യം ചെയ്ത രീതിയിലാണ് ശ്രദ്ധേയമാകുന്നത്.

ഒരു സൂപ്പര്‍മാര്‍ക്കറ്റില്‍ ഷോപ്പിംഗിന് ഇറങ്ങിയതാണ് യുവതി. പക്ഷെ മാസ്ക് ധരിച്ചിരുന്നില്ല. ഉടന്‍ തന്നെ അവിടുത്തെ സ്റ്റാഫ് ഇവരോട് മാസ്ക് ധരിച്ചേ മതിയാവൂ എന്ന് തീര്‍പ്പിച്ചു പറയുകയും ചെയ്തു. പക്ഷെ ആ കടയില്‍ മാസ്ക് വില്പനയ്ക്കുണ്ടോ എന്നുപോലും അന്വേഷിക്കാതെ യുവതി സ്വയം ഒരു പോംവഴി കണ്ടെത്തി; സ്വന്തം അടിവസ്ത്രം മാസ്ക് ആക്കുക! പരസ്യമായി അടിവസ്ത്രം അഴിച്ചെടുത്ത് അവര്‍ തലയിലൂടെ മാസ്കായി ധരിക്കുകയായിരുന്നു.

ഈ വീഡിയോ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വൈറലായിട്ടുണ്ട്. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലാണ് ഈ സംഭവം അരങ്ങേറിയത്.

We as South Africans are truly one of a kind 🤣🤡 pic.twitter.com/hhDdkmapQk

— JLN (@YB_JLN) February 23, 2021