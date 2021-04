കൊ​ച്ചി: പിണറായി ഭരണത്തെ അനുകൂലിച്ച് എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ന്‍ എ​ന്‍.​എ​സ് മാ​ധ​വ​ന്‍. കേരളത്തിൽ എ​ല്‍​ഡി​എ​ഫ് തു​ട​ര്‍​ഭ​ര​ണം നേ​ടു​മെ​ന്ന് എ​ന്‍.​എ​സ്. മാ​ധ​വ​ന്‍ വ്യക്തമാക്കി. 80 സീ​റ്റ് നേ​ടി എ​ല്‍​ഡി​എ​ഫ് അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ല്‍ വ​രു​മെ​ന്നാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം ട്വി​റ്റ​റി​ല്‍ കു​റി​ച്ച​ത്.

These are my seat projections for Kerala assembly elections. These have a shelf-life of roughly four days:)

LDF: 8️⃣0️⃣

UDF:5️⃣9️⃣

T20: 0️⃣1️⃣

— N.S. Madhavan (@NSMlive) April 28, 2021