ന്യൂഡൽഹി : കോവിഡ് കേസുകൾ വർധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഏപ്രില്‍ 24 മുതല്‍ 30 വരെ റദ്ദാക്കിയ എയർ ഇന്ത്യ യുകെയിലേക്കുള്ള സർവീസുകൾ പുനരാരംഭിക്കുന്നു. മെയ് 1 മുതലാണ് സർവീസുകൾ പുനരാരംഭിക്കുന്നത്. ഇത് ന്യൂഡൽഹി, മുംബൈ, ബെംഗളൂരു എന്നിവ യുകെയുടെ ഹീത്രോ വിമാനത്താവളവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കും.

#FlyAI : 𝐋𝐨𝐧𝐝𝐨𝐧 𝐔𝐩𝐝𝐚𝐭𝐞 :

Air India will operate following flts between India & UK from 1st to15th May’21.

Mumbai-London Heathrow-Mumbai

1/4/6/8/11/13/15 May’21

Delhi-London Heathrow-Delhi 2/3/7/9/10/14 May’21

Bengaluru-London Heathrow-Bengaluru

5/12 May’21 (1/4) pic.twitter.com/2ehgM7va2m

— Air India (@airindiain) April 28, 2021