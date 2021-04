കൊറോണ രാജ്യത്ത് വ്യാപകമാകുമ്പോള്‍ വീട്ടില്‍ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാനാകാതെയിരിക്കുകയാണ് ജനങ്ങള്‍. എന്നാല്‍ ഇതിനൊന്നും കഴിയാതെ രാവും പകലും ഇല്ലാതെ കൊറോണയോട് പോരാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഡോക്ടര്‍മാരും മറ്റ് ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകരും. കൃത്യസയമയത്ത് വീട്ടില്‍ പോകാനോ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനോ കഴിയാതെ എന്തിന് സ്വന്തം ജീവിതം പോലും പണയം വെച്ച് ജോലി ചെയ്യുകയാണ് ഇവര്‍.

ഈ സമയത്തും രോഗികള്‍ക്ക് വേണ്ട മാനസിക ധൈര്യം നല്‍കാന്‍ ഇവര്‍ മറക്കാറില്ല. അത്തരത്തില്‍ ആശുപത്രിയിലെ രോഗികള്‍ക്ക് പാട്ട് പാടിക്കൊടുത്ത് സാന്ത്വനിപ്പിക്കുന്ന നഴ്‌സിന്റെ വിഡിയോ വൈറലാകുകയാണ്. കാനഡയിലെ ഒട്ടാവയില്‍ നിന്നുള്ളതാണ് വീഡിയോ. ഐസിയുവില്‍ കിടക്കുന്ന രോഗികള്‍ക്കു വേണ്ടിയുള്ളതായിരുന്നു നഴ്‌സിന്റെ പാട്ട്.

So moving. I am sure that brought alot of comfort to the clients who could hear her. #angelonearth ❤️ https://t.co/JIVqC0dUst

— Marianella Gervasi-Drabick (@MGervasiDrabick) April 29, 2021