അരിസോണ: ഒരു കയ്യിൽ ബിയറും മറുകയ്യിൽ കുട്ടിയും, കുട്ടിയെ വിട്ട് തനിക്കുനേരെ വന്ന പന്ത് പിടിച്ച അച്ഛൻ പന്ത് പിടിച്ച അതെ കയ്യിൽ തന്നെ ഒരു സെക്കന്റിൽ ഒരംശം സമയം കൊണ്ട് താഴേക്ക് വീഴുന്ന മകളെയും ശരീരത്തോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചു. അപ്പോഴും മറുകയ്യിൽ ഗ്ലാസിൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ബിയർ ഭദ്രം.

ഞായറാഴ്ച അമേരിക്കയിൽ നടന്ന ബേസ്ബോൾ മത്സരത്തിനിടയാണ് സംഭവം. ആരിസോണയിലെ ഫിനിക്‌സിൽ നടന്ന ബേസ് ബോൾ മത്സരത്തിൽ കാണികളുടെ അടുത്തേക്ക് പറന്നെത്തിയ പന്താണ് പിതാവ് സാഹസികമായി കൈക്കലാക്കിയത്. വീഡിയോ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായതോടെ പിതാവും താരമായിരിക്കുകയാണ്.

താൻ ഇരിക്കുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് പന്ത് വരുന്നുണ്ട് എന്ന് കണ്ട പിതാവ് ഉടനെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു. പന്ത് അടുത്തെത്തിയപ്പോൾ പിതാവ് ഇടതുകൈയിൽ തന്റെ ഇടനെഞ്ചിൽ ചേർത്ത് പിടിച്ചിരുന്ന രണ്ടോ വയസ്സ് പ്രായം തോന്നിക്കുന്ന മകളെ വിട്ട് കൈ ഉയർത്തി പന്ത് കൈക്കലാക്കുന്നു. ഉടൻ താഴേക്ക് ഊർന്നു പോവുകയായിരുന്ന മകളെയും അദ്ദേഹം തിരികെ ഇടതു കൈക്കുള്ളിലാക്കി. എല്ലാം നടന്നത് വെറും സെക്കൻഡുകൾക്കുള്ളിൽ. ഈ സമയത്ത് വലതു കയ്യിലെ ഗ്ലാസിൽ നിന്നും കുറച്ചു ബിയർ തുള്ളികൾ നിലത്ത് വീണതല്ലാതെ മറ്റൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല.

ട്വിറ്ററിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത വീഡിയോ ഇതിനോടകം 11.6 മില്യൺ പേരാണ് കണ്ടത്. പലരും ഈ അച്ഛൻ ഒരു ഭീകരനും, നായകനുമാണ് എന്ന് കുറിച്ചിട്ടുണ്ട്. മൾട്ടി ടാസ്കിങ് സിംഹം എന്നാണ് മറ്റൊരാൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. അതെ സമയം എങ്ങനെ ഒരു രക്ഷകർത്താവാകരുത് എന്നതിനുള്ള ഉദാഹരമാണ് ഈ അച്ഛൻ എന്ന് ചിലർ വിമർശനം ഉയർത്തുന്നു. എന്നാൽ റിസ്ക് എടുക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിവിനെ പ്രശംസിക്കുന്നവരും കുറവല്ല.

Wait, did I just see this guy a) drop his baby, b) catch the ball, C) catch the falling baby, & D) not spill his beer?! Grasshopper! That’s some Jedi/Kung Fu dad ish! pic.twitter.com/IKUuKDAiB6

— [email protected] (@Jason) July 5, 2021