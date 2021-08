ന്യൂഡല്‍ഹി: സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തില്‍ നാണംകെട്ട് സമാജ്‌വാദി പാര്‍ട്ടി. ദേശീയ ഗാനം മുഴുവനായി അറിയാതെ വന്നതോടെ നാണംകെട്ട് നില്‍ക്കുന്ന സമാജ്‌വാദി എം.പിയുടെയും പ്രവര്‍ത്തകരുടെയും വീഡിയോയാണ് പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്. ബിജെപി നേതാവ് സംബിത് പത്രയാണ് വീഡിയോ ട്വിറ്ററിലൂടെ പുറത്തുവിട്ടത്.

പതാക ഉയര്‍ത്തലിന് പിന്നാലെ ദേശീയ ഗാനം ആലപിച്ചപ്പോഴാണ് സമാജ്‌വാദി എം.പി എസ്.ടി ഹസനും പ്രവര്‍ത്തകരും നാണംകെട്ടത്. വരികള്‍ മറന്നതോടെ എല്ലാവരും ചേര്‍ന്ന് ‘ജയ് ഹേ’ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദേശീയ ഗാനം അവസാനിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. വരികള്‍ അറിയാതെ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ പരസ്പരം നോക്കുന്നതും എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാതെ നില്‍ക്കുന്നതും വീഡിയോയില്‍ വ്യക്തമായി കാണാം.

So finally they thought that the best way out of the mess that they had created was to quickly move on to “जय है” ..and then move out ..

वाह समाजवादियों वाह!! pic.twitter.com/BbqFffanMi

— Sambit Patra (@sambitswaraj) August 15, 2021