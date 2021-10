പാമ്പ് എന്ന് കേള്‍ക്കുമ്പോള്‍ തന്നെ ഭയപ്പെടുന്നവരാണ് നമ്മളിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരും. ഇപ്പോഴിതാ ഒരു കൂറ്റന്‍ പെരുമ്പാമ്പിനെ ക്രെയിന്‍ ഉപയോഗിച്ച് ഉയര്‍ത്തിയിരിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് സോഷ്യൽമീഡിയയിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നത്.

സുശാന്ത നന്ദ ഐഫ്എസാണ് വീഡിയോ പങ്കുവെച്ചിരിക്കുന്നത്. സംഭവം എവിടെയാണെന്ന് വ്യക്തമല്ല. ക്രെയിന്‍ ഉപയോഗിച്ച് കൂറ്റന്‍ പെരുമ്പാമ്പിനെ പൊക്കി ഉയര്‍ത്തിയിരിക്കുന്നതാണ് വീഡിയോയിലെ ശ്രദ്ധേയമായ ഭാഗം.

Read Also : ഭർത്താവിന് പരസ്ത്രീ ബന്ധം, കാമുകിയെ ജിമ്മിൽ വച്ച് കയ്യേറ്റം ചെയ്ത് ഭാര്യ, പരാതിയുമായി ഭർത്താവ്: വൈറൽ വീഡിയോ

പെരുമ്പാമ്പ് മുകളിലേക്ക് കയറാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതും ദൃശ്യങ്ങളില്‍ കാണാം. പെരുമ്പാമ്പിനെ പൊക്കി ഉയര്‍ത്തിയിട്ടും വാല് നിലത്ത് മുട്ടിനില്‍ക്കുന്നതാണ് വീഡിയോയിൽ ആളുകളെ അമ്പരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

As large as it can be 🧐 pic.twitter.com/QRYkFtGjGM

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) October 18, 2021