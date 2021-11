റായ്പൂര്‍ : ആചാരത്തിന്റെ ഭാഗമായി ചാട്ടവാര്‍ അടി ഏറ്റുവാങ്ങി ഛത്തീസ്ഗഡ് മുഖ്യമന്ത്രി ഭൂപേഷ് ബാഗേല്‍. ഗോവര്‍ധന പൂജയുടെ ഭാഗമായാണ് ഭൂപേഷ് ബാഗേല്‍ ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുത്തത്. ഇതിന്റെ വീഡിയോയും സോഷ്യൽമീഡിയയിൽ വൈറലായിട്ടുണ്ട്.

മുഖ്യമന്ത്രി വലത് കൈ നീട്ടിപിടിച്ചു. തുടര്‍ന്ന് ചടങ്ങിന് കാര്‍മികത്വം വഹിക്കുന്ന ബീരേന്ദ്ര താക്കൂര്‍ ചാട്ട കൊണ്ട് എട്ട് തവണ കൈയില്‍ അടിച്ചു. ചടങ്ങ് പൂര്‍ത്തിയായതിന് ശേഷം ഇരുവരും പരസ്പരം അഭിവാദ്യം അര്‍പ്പിക്കുകയും കെട്ടിപ്പിടിച്ച് സന്തോഷം പങ്കുവെയ്ക്കുന്നതും വീഡിയോയിൽ കാണാം.

ജാന്‍ഗിരിയിലാണ് വര്‍ഷതോറുമുള്ള പതിവ് സന്ദര്‍ശനത്തിന്റെ ഭാഗമായി മുഖ്യമന്ത്രിയെത്തിയത്. കഴിഞ്ഞവര്‍ഷം വരെ ബീരേന്ദ്ര താക്കൂറിന്റെ അച്ഛനാണ് ചടങ്ങിന് കാര്‍മികത്വം വഹിച്ചിരുന്നത്. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുത്തതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

#WATCH | Chhattisgarh Chief Minister Bhupesh Baghel getting whipped as part of a ritual on the occasion of Govardhan Puja in Durg pic.twitter.com/38hMpYECmh

— ANI (@ANI) November 5, 2021